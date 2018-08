Vliegtuigbom gevonden na anonieme tip, vinder graaft explosief zelf uit

BERGEN OP ZOOM - In de bossen bij Bergen op Zoom is dinsdag een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zeggen dat het gaat om een 500-ponder. De vinder had de bom zelf al uitgegraven.

Volgens een woordvoerder van de EOD is het explosief stabiel en kan de bom verplaatst worden. Waar de bom precies ligt, wordt niet bekendgemaakt. De vliegtuigbom wordt later dinsdag nog onschadelijk gemaakt op een 'ploflocatie' in de buurt. Om de bom te vervoeren komt er een speciale vrachtwagen van de EOD uit Amersfoort.

Metaaldetector

Erik de Jonge meldde dinsdag de vondst op Twitter. De bom werd volgens hem bij de politie gemeld via Meld Misdaad Anoniem. "Deze persoon mocht namelijk helemaal niet hier in het gebied komen. En zeker niet met een metaaldetector zoeken, want ik verwacht dat dat is gebeurd." Daarna heeft de vinder de bom ook uitgegraven. "Heel gevaarlijk!"

In de bossen op de Brabantse Wal worden jaarlijks meerdere explosieven gevonden. Meestal zijn ze opgegraven door amateuronderzoekers met een metaaldetector. "Zulke grote bommen als vandaag vinden wij niet vaak. Het is uniek en meteen ook riskant", zegt De Jonge.

Bekend van dit gebied is dat er zwaar is gevochten tijdens de Slag om Woensdrecht, in najaar 1944. De Duitsers lagen ingegraven bij de spoorlijn van Bergen op Zoom naar Vlissingen en in de hooggelegen bossen bij Lindonk. Ze probeerden de verbindingen met Zeeland open te houden zodat ze de Schelde en de belangrijke haven van Antwerpen konden controleren.

Luchtaanvallen

De geallieerden probeerden ze daarom te verjagen en voerden eind oktober 1944 diverse malen luchtaanvallen uit op hun hoofdkwartier in villa Mattemburgh en de Duitse kanonnen op het gehucht Heimolen.