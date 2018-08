'Zeer pijnlijk en onvoorstelbaar', ramptoeristen maken foto's van Carinnes overleden zoon

AARLE-RIXTEL - Het is helaas een toenemend fenomeen: mensen die van de meest verschrikkelijke ongelukken foto's en filmpjes maken. "Onverwerkbaar en onvoorstelbaar", schrijft Carinne van der Horst uit Aarle-Rixtel op Facebook. Zij kwam er namelijk achter dat mensen dit ook hadden gedaan nadat haar zoon vorige maand voor de trein was gesprongen.

Het is een triest bericht in een Facebook-groep. Kort maar krachtig. Omroep Brabant kreeg toestemming om te citeren uit haar bericht op Facebook.

"Onze zoon is voor de trein gesprongen. Ik heb gehoord dat er omstanders waren die foto's hebben gemaakt daarvan en daarna. Onverwerkbaar en onvoorstelbaar, intriest en zeer pijnlijk, dat vreemde mensen foto's hebben van mijn kind, op dat moment en in die toestand."

Waarom doen mensen dit, vraagt ze zich af. Zelf laat ze weten dat ze niet op zulke foto's van haar zoon zit te wachten. "Maar ik wil ook zeker niet dat een ander/vreemde ze heeft", reageert ze op haar bericht. "En dat we niet weten wat ze er mee doen of waarom ze zijn gemaakt en door wie."

'Dit is verschrikkelijk'

Ze plaatste haar bericht dinsdag in een Facebookgroep met berichten over Helmond en krijgt er veel reacties op. Allemaal met dezelfde strekking: dit is verschrikkelijk en te triest voor woorden. Ook wensen honderden mensen haar veel sterkte.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.