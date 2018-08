Mark van Bommel wil onverstoorbaar PSV: "Gevaar is dat wij BATE onderschatten"

EINDHOVEN - PSV speelt woensdagavond in de play-offs van de Champions League de return tegen BATE Borisov. Voor Mark van Bommel is de voorbereiding op dit belangrijke duel niet anders dan anders.

"Het gevaar is dat wij deze situatie onderschatten", zegt Van Bommel op de persconferentie een dag voor de wedstrijd. "Daar heb ik vorige week ook voor gewaarschuwd. Vorige week hebben we het niet onderschat, dat moeten we nu weer niet doen."

De voorbereiding op de wedstrijd is niet anders bij PSV, geeft de oefenmeester aan. "Je moet onverstoorbaar zijn. Of je vriendschappelijk speelt, voor de beker, competitie of in de Champions League, je moet het zo benaderen als alle wedstrijden. Anders ga je iets anders doen dan normaal."

"Natuurlijk is er een ander soort spanning. De hymne voor de wedstrijd, het stadion is anders aangekleed. Het brengt allerlei dingen met zich mee. Maar als de voorbereiding hetzelfde is, heb je de grootste kans om te winnen. Het is geen garantie, maar je kunt wel het beste uit jezelf en het team halen", aldus Van Bommel.

Karakter

Hendrix roemt vooral het karakter van PSV als hij kijkt naar de 2-3 zege van vorige week. "Het resultaat is het meest belangrijke. Eigenlijk kan ik heel de wedstrijd nog goed herinneren. De goals en ook de kansen bij een 1-2 stand, waar we de marge groter hadden kunnen maken. Dat gebeurde niet. BATE scoorde de 2-2. Het zegt wat over het karakter van de ploeg dat we in de laatste minuut nog de 2-3 kunnen maken."

De middenvelder rekent op een felle tegenstander. "In de vorige wedstrijd is wel gebleken hoe BATE gestart is, dat verwacht ik nu ook. Ze moeten minimaal twee keer scoren om een ronde verder te komen. Daar gaan wij ons goed op voorbereiden."

Champions League

Van de laatste achttien pogingen wist een Nederlandse club zich slechts vijf keer via de play-offs te plaatsen voor de Champions League. "Dat is niet veel, dat wist ik niet eens", geeft Van Bommel aan. "De situatie is steeds lastiger om je via de play-offs te kwalificeren. Het is nu zaak om zoveel mogelijk punten binnen te halen en ons te kwalificeren, zodat je de mogelijkheid hebt een verbeterde status te krijgen."

"Het streven is elk jaar om je te plaatsen voor de Champions League", legt Hendrix uit. "Door de resultaten van het Nederlandse voetbal in Europa zijn we genoodzaakt ons via de voorrondes te plaatsen, de weg naar de Champions League is een stuk moeilijker. We zijn op de goede weg. We hebben een goede uitgangspositie. We hopen het morgen af te maken en ons te kwalificeren. Dat zal een grote voldoening zijn."

