Dode en zwaargewonde bij ongeval in Dieden, auto en vrachtwagentje botsten op elkaar

DIEDEN - Bij een ongeluk in Dieden is dinsdagmiddag iemand overleden. Een andere persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde doordat een vrachtwagentje en een auto op elkaar botsten.

Het ongeval gebeurde dinsdagmiddag op de Langestraat in Dieden. Beide voertuigen belandden in de sloot door de botsing. De auto is op de kop in de sloot terecht gekomen.

Meerdere ambulances, meerdere brandweerwagens en een traumahelikopter werden dinsdagmiddag opgeroepen. Later bleek dat er een persoon is overleden en dat iemand anders zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk en wordt onderzocht door de politie.