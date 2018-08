Vier jaar cel voor financieel directeur Van Mossel Groep omdat hij miljoen verduisterde

WAALWIJK - De voormalige financieel directeur van Van Mossel Automotive Groep in Waalwijk moet vier jaar de cel in, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij krijgt de straf omdat hij één miljoen euro verduisterde tijdens zijn werk. Dat hij over een langere periode geld verduisterde en witwaste, ziet de rechter als reden voor een extra hoge straf. Hij moet ook de schade vergoeden, plus rente.

Mark Z. verduisterde in een jaar tijd, tussen september 2016 en eind 2017, 1.037.405,04 euro. Hij had als financieel directeur toestemming om betalingen te verrichten, waardoor de fraude lang onopgemerkt bleef. Het buitgemaakte geld heeft hij onder andere uitgegeven aan reizen en aanschaf van bitcoins en andere cryptovaluta.

De rechter volgt met de straf grotendeels de eis van de officier van justitie.