16-jarige Siebe is door zijn freerun-skills een grote internethit

EINDHOVEN - Hij is een grote internet-hit: Siebe Spijker. De 16-jarige freerunner uit Eindhoven maakte een filmpje van zijn tricks en zette het op internet. Inmiddels is de video meer dan 200.000 keer bekeken. “Heel erg leuk, ik ben er heel blij mee”, zegt hij.

Om zijn video tot een succes te maken, wilde Siebe er zijn moeilijkste tricks in laten zien. “Dat maakt het filmpje vet. Dat mensen denken ‘wow wat gaaf dat je dat kan’, dat is de bedoeling”, legt hij uit. De allerbeste trick van Siebe? Een Five Forty, een salto vooruit met anderhalve draai. Volgens Siebe is dat niet moeilijk als je het eenmaal kan. Het is alleen wel moeilijk om te oefenen.





Instagram en YouTube

Johan Vereijken is ook freerunner, hij maakte het filmpje van Siebe. “Omdat je als freerunner veel reist, heb je overal ter wereld vrienden zitten. Het is heel leuk om die op de hoogte te houden door video’s te delen op Instagram en YouTube”, vertelt hij. “Ook is het handig om een video later terug te kijken, zo kun je analyseren hoe je het hebt gedaan.”

Siebe dacht er al een tijdje aan om een video te maken, maar nu was het moment toch daar. “Hij ging het laatste jaar ging hij met stappen vooruit, vooral mentaal. Hij liet dingen zien waar die mensen die al 10 jaar trainen nog moeite mee hebben. Dus dat is wel indrukwekkend.”



Bekend in Londen

De reacties op de video zijn dan ook lovend, en in de freerun-scene zijn mensen onder de indruk. “Ik was gisteren nog in Londen”, zegt Johan. “Daar hadden ze het er zelfs over. De 16-jarige Siebe gooit nu dus al hoge ogen, en hij doet het pas vier jaar.

Hij begon toen hij de Eindhovense freerunner Bart van der Linden aan het werk zag. “dat vond ik zo gaaf, zo goed wilde ik ook worden”, zegt Siebe. Z’n ouders waren daar minder blij mee. “Die vinden het heel gevaarlijk en eng. Ze houden hun hart vast. Ik probeer ze gerust te stellen door uit te leggen hoe de sport werkt en dat het bijna nooit fout gaat.”

12 hechtingen

“Behalve deze ene keer dan met m’n scheen”, lacht hij, terwijl hij naar een grote witte pleister wijst. “Ik kwam met m’n scheen op een muurtje terecht, en toen zat er een gat in. Nu zitten er twaalf hechtingen in, en mag ik m’n been niet buigen.” Gelukkig kan hij als hij rust houdt over anderhalve week het parcours weer op.