Raadsel van bloedspoor in tuin Drimmelen opgelost, gewonde man meldt zich vol spijt

DRIMMELEN - Hoe kwam er een bloedspoor in een tuin in Drimmelen? De politie tastte twee dagen in het duister. Maar inmiddels heeft een man zich bij de agenten gemeld. Hij was aan zijn voet gewond geraakt. Hij heeft daar in de tuin zijn voet verbonden. "Het spijt hem dat hij deze commotie heeft veroorzaakt," stelt de politie.

Een bewoner van een huis aan de Stationsweg in Drimmelen belde de politie nadat hij zondagochtend kort na negen uur het bloedspoor had gevonden. Bij het bloedspoor lag ook een broekriem. Het leek er ook op dat iemand in een tuinstoel had gezeten.

Honden en drone

De politie speurde met speciale honden de omgeving af. Ook een drone van de brandweer werd ingezet om een slachtoffer te vinden.