Rood-wit geblokt hart van Omroep Brabant duikt op in... Limburg

VENLO - 'Het fijne van vakantie is... Thuiskomen'. Met deze slogan, compleet met rood-wit geblokt hart, heet Omroep Brabant de zomerse vakantiegangers deze maand welkom terug in Brabant. Maar Evert Kuijpers moest twee keer kijken toen hij de grote Brabant-poster voorbij zag komen in een abri in het Limburgse Blerick. "Ik stond te tanken en dacht, Omroep Brabant? Zie ik het echt goed?"

De poster rolde voorbij in een abri in Blerick, bij Venlo. "Het was een bewegende abri met meer reclameposters en ik heb echt even staan wachten om er zeker van te zijn dat ik het goed had gezien. Redelijk apart, dit", aldus Kuijpers, die ons tipte over de aparte locatie in het zonnige zuiden.

Doorreisgemeente

Hij kon zich nog wel voorstellen dat we de Brabantse vakantiegangers welkom wilden heten als ze vanuit het buitenland naar huis kwamen. "Venlo is natuurlijk een doorreisgemeente. Maar deze plek, bij een tankstation aan een doorgaande weg in Blerick, daar komen echt geen Brabantse toeristen langs, hoor!"









De poster stond aan de Eindhovenseweg, dat dan weer wel. Maar de provinciale grens met Brabant is toch nog 35 tot 40 kilometer verderop. Uiteindelijk bleek het om een foutje te gaan van het bedrijf dat de posters plaatst. Door schade aan een van de posters in de abri werd er een reserveposter geplaatst, en dat was per ongeluk onze Brabantse trots.

Niet voor het eerst...

Eerder veroverde Omroep Brabant een andere provincie, namelijk Groningen. Toen dook er een reclameposter in het hoge noorden op, met de tekst Het gesprek van de dag begint bij ons.  Reden voor de collega's bij RTV Noord om zich af te vragen of we een 'regelrechte guerilla-campagne' waren begonnen.