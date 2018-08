Mark van Bommel weet nog goed welke rol Lothar Matthäus speelde bij zijn Champions League-debuut

EINDHOVEN - Mark van Bommel hoopt woensdag met PSV het hoofdtoernooi van de Champions League te halen. In de play-offs spelen de Eindhovenaren in eigen huis de return tegen BATE Borisov, dat vorige week in Wit-Rusland werd verslagen. "Het is als clubspeler het mooiste podium om op te spelen", zegt Van Bommel over de Champions League. Zelf weet de voormalig middenvelder nog alles van zijn debuut, mede dankzij Lothar Matthäus.

Eind augustus 1999 maakte Van Bommel zijn debuut in een voorronde van de Champions League, thuis tegen Zimbru Chisinau. Maar gevraagd naar zijn debuut in het miljoenenbal gaat de huidige trainer in op zijn eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. "Bayern München. In een groot buitenlands stadion. Ik was niet onder de indruk. Maar het was wel uitnodigend om op zo'n veld te spelen."

"Het was echt een topveld. Ik heb daar als speler van Bayern München nooit op gespeeld, toen was het nieuwe stadion al bespeelbaar", aldus Van Bommel over de wedstrijd in het Olympiastadion.

Tekst gaat verder onder de video waarin Mark van Bommel praat over zijn debuut.





Details

Voor zo'n dertigduizend toeschouwers ging PSV op woensdag 15 september 1999 met 2-1 onderuit tegen de verliezend Champions League-finalist van het seizoen daarvoor. "Als je die wedstrijd bekijkt. We kwamen 1-0 achter, toen 1-1. En toen scoorde Paul Sergio met een hakbal, bijna in de kruising. Vanuit de camera gezien rechts", zegt Van Bommel met gevoel voor details over de goal van de Braziliaan, die ook de 1-0 maakte.

Tekst gaat verder onder de video met de goals van Bayern München-PSV uit 1999.





Rode kaart

PSV verloor die wedstrijd, maar voor Van Bommel kwam er nog een vervelend staartje. "Ik kreeg nog een rode kaart. Tegen Lothar Matthäus." De toen 22-jarige voetballer gaf de Duitser een duw en kon vervolgens - net voor het einde van de wedstrijd - met rood naar de kleedkamer. Op de vraag of hij nog meer details weet geeft Van Bommel met een glimlach antwoord: "Het was een Franse scheidsrechter."

De huidige spelersgroep kent veel spelers die zich de rode kaart van hun nu 41-jarige trainer niet gezien hebben. Spelers als Donyell Malen, Mauro Junior en Armando Obispo waren één jaar oud, terwijl Dante Rigo zijn eerste verjaardag nog moest vieren.