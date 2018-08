Inval bij Van Wanrooy ging over vondst van 3500 kilo cocaïne in Antwerpse haven, vijf aanhoudingen

OOSTERHOUT - Na de onderschepping van 3500 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen heeft de politie maandag bij Van Wanrooy Transport in Oosterhout drie mannen en een vrouw aangehouden bij het inspecteren van de smokkelcontainer. In Woerden is een vierde man die aangehouden. De administratie en harde schijven van computers zijn in beslag genomen.

De cocaïne zat in een zeecontainer die uit Zuid-Amerika kwam en die deels was gevuld met bananen. De drugs waren daarin verstopt en werden afgelopen weekend gevonden. De politie volgde het transport van Antwerpen naar Oosterhout. Daar werd de 54-jarige Belgische chauffeur opgepakt. Ook twee mannen van 55 en 58 jaar oud en een 33-jarige vrouw moesten mee. Zij wonen allemaal in Oosterhout. Er werd daarna op verschillende plekken een huiszoeking gedaan.

Directeur gearresteerd

Bronnen meldden eerder al aan Omroep Brabant dat er een inval bij het bedrijf was geweest en dat onder meer Paul van Wanrooy, de eigenaar en directeur van het transportbedrijf, bij de gearresteerde medewerkers zou zitten.

Eerder opgepakt

Het bedrijf wordt al langer gelinkt aan betrokkenheid bij drugssmokkel. In 2011 werd Paul van Wanrooy met andere verdachten aangehouden na een drugsvangst in de Rotterdamse haven. Ook toen ging het om fruit en drugs. In een container vol ingeblikte perziken – op een van zijn opslagplaatsen – werd 2500 kilo cocaïne gevonden. Paul van Wanrooy werd in 2014 vrijgesproken door de rechter, omdat de belastende verklaring tegen hem niet geloofwaardig was. Het bedrijf draaide destijds gewoon door. Ook nu is dat het geval. Zodra er meer informatie is, informeert het bedrijf haar klanten en leveranciers.

Van Wanrooy is ook eigenaar van de grond waarop het bedrijf van buurman Van Puijfelik staat. De papierverwerker in Oosterhout werd recentelijk gesloten na een drugsvondst. Ook hierbij volgde de politie een container vanuit Antwerpen. De directie van de papierverwerker ontkent nog altijd iets met het transport te maken te hebben.

Reactie Van Wanrooy

Mario Heeren, financieel directeur bij Van Wanrooy geeft aan dat het bij de inval niet om een pand ging dat het bedrijf zelf in gebruik heeft. Het pand waar de politie het op gemunt had, zou verhuurd worden. "In het kader van het lopende onderzoek kunnen we nu in overleg met justitie en advocaat verder geen mededelingen doen." Hij stelt dat het bedrijf nooit betrokken is geweest bij 'enige vorm van drugshandel'. "Dat is ook zeker nu niet het geval."