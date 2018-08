Rechter beslist woensdag hoe ingrijpend politieacties tijdens PSV - BATE Borisov mogen zijn

EINDHOVEN - De politiebonden spannen een kort geding aan tegen de gemeente Eindhoven over de politieacties rond de wedstrijd van PSV tegen BATE Borisov. Voorzitter Hans Schoones van politievakbond ANPV laat dat weten. De advocaten van de bond en de gemeente zaten dinsdagavond met elkaar om tafel, maar zijn niet tot overeenstemming gekomen.

Dinsdagmiddag hoopten burgemeester Jorritsma van Eindhoven en de bonden er nog samen uit te komen. Dat is dus niet gelukt.

Hier gaat het om

De angel zit 'm in de drie fuiken op de Fellenoord, de Mathildelaan en de Kastanjelaan. Hier gaat het verkeer last van krijgen. En dit wil de burgemeester pertinent niet, onder meer omdat het extra druk is in Eindhoven vanwege de cruciale wedstrijd van PSV.

Ondanks dat burgemeester Jorritsma dinsdagmiddag nog zei de kwestie als 'one team' op te willen lossen, komt er nu toch een gang naar de rechter aan te pas. Waar en hoe laat het kort geding woensdag dient is nog niet bekend.

De agenten voeren actie omdat ze een betere cao en een lagere werkdruk willen.