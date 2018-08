Ad van den Hurk: 'Onmenselijk wat Jos de G. heeft gedaan'

DEN BOSCH - Ad van den Hurk, vader van de vermoorde Nicole, heeft in de hoger beroepszaak tegen Jos de G. geen spaan heel gelaten van de verdachte. Voor het gerechtshof in Den Bosch sprak hij over de 'onmenselijke daad' van de 51-jarige Helmonder.

Het is geen verrassing. Ad van den Hurk is boos. Vijftien jaar heeft hij voor Nicole mogen zorgen. Toen werd ze plotseling weggerukt uit zijn leven. Weggerukt van haar familie. Maar de liefde, de gevoelens voor haar, zijn gebleven.

'Selectief geheugen'

De vader van Nicole vindt dat Jos de G. last heeft van een selectief geheugen. "Hij vertelt in geuren en kleuren hoe hij zijn ex heeft mishandeld. En dan kan hij zich niets meer herinneren van wat er 6 oktober 1995 is gebeurd."

ZIE OOK: Getergde Jos de G. van dood Nicole van den Hurk geeft geen antwoord meer op vragen justitie

Ad die zijn eigen dochter verloor, hekelt de houding van de verdachte. "Waarom speelt hij de benadeelde partij die zijn kind niet mag zien? In mijn ogen heeft hij nergens recht op", zegt Ad.



'Dit wezen'

'Onmenselijk', zo omschrijft Ad de daad van Jos de G. "Wij hebben levenslang gekregen." Hij zet tegelijk vraagtekens bij het nut om de verdachte te behandelen in een tbs-kliniek. De behandelaars stellen dat Jos de G. het 'beter doet', maar vader Ad betwijfelt dat. "Deze man is niet te redden. Laten we niet denken dat dit wezen is veranderd. Neem de verdachte tegen zichzelf in bescherming. Dat kan alleen door hem levenslang op te sluiten", zegt hij.

Beschermen

De aangedane vader verwijt Jos de G. dat hij een rol heeft geoefend die hij nu voor het gerechtshof opvoert. "Ik denk dat de verdachte nooit meer als normaal mens in de wereld kan functioneren. Hij zegt dat het hebben van seks met vrouwen hem niks meer doet als het doen van boodschappen. Laat de rechtspraak ons tegen deze man beschermen."

Na de heftige woorden van vader Ad is het stil in de rechtszaal. De voorzitter van het gerechtshof sluit af. De zaak gaat woensdagochtend verder.

LEES OOK: Stiefmoeder Nicole van den Hurk mag eindelijk spreken in rechtbank: 'Geen dag zonder tranen'