Derrick Luckassen verlaat PSV voor tijdelijk Bundesliga-avontuur bij Hertha BSC

BERLIJN - Derrick Luckassen maakt tijdelijk de overstap van PSV naar Hertha BSC. De Duitse club huurt de 23-jarige verdediger voor een jaar. Hertha BSC heeft ook een optie tot koop afgedwongen in het huurcontract.

"Ik was er onmiddellijk van overtuigd dat Hertha BSC de juiste zet is. Ik wil veel wedstrijden winnen met het team en zo hoog mogelijk eindigen in de competitie", zijn de eerste woorden van Luckassen als speler van de Duitse club.

"Met Luckassen krijgen we een speler met een zeer goede mentaliteit. Hij geeft ons meer opties voor de verdediging, vooral centraal", zegt manager Michael Preetz op de website van de Duitse club over de komst van de voormalig speler van AZ. "Hij was al langer bij ons in beeld. Hij valt op door zijn vermogen om te tackelen, koppen en het spel te openen."

Korte PSV-periode

Luckassen speelde slechts één seizoen in dienst van PSV. De mandekker werd een jaar geleden voor ongeveer vijf miljoen euro overgenomen van AZ. Een succes werd zijn komst niet, hij speelde slechts negen competitiewedstrijden in de basis bij de Eindhovenaren.

"Dit is voor hem nu de beste oplossing, hij wilde niet op de bank zitten. Hij heeft nu een mooie club in de Bundesliga om zichzelf te laten zien", zegt PSV-watcher Joost van Erp. Bij Hertha kan er nu een oud-PSV-centrum komen. Karim Rekik speelt ook bij de club uit Berlijn.