NUENEN - Ons pa is zijn geheugen en zijn elektrische fiets kwijt. Met deze opvallende en ludieke kop in het huis-aan-huis blad 'De Nuenense Krant' hoopt Loes de aandacht van de lezer te trekken en de elektrische fiets van haar vader terug te vinden.

De vader van Loes is 87 en heeft dementie. Hij lijdt aan geheugenverlies en weet niet meer waar en wanneer hij de elektrische fiets heeft gebruikt en waar en wanneer hij die is kwijtgeraakt. "We nemen aan dat het ergens in Nuenen is, maar het zou ook zomaar Eindhoven kunnen zijn", zegt Loes. "Ook weten we niet wanneer het is gebeurd. Misschien is het al wel zes weken geleden."

Hopen op eerlijkheid van mensen

Loes realiseert zich dat de kans erg klein is dat de (dure) fiets wordt teruggevonden. "We hebben natuurlijk al op veel plekken gezocht, maar misschien heeft iemand hem gevonden en binnen gezet. Dat hoop ik. Ik reken op de eerlijkheid van mensen, maar geef het een fifyfifty kans."

Heb jij de fiets gezien?

Het is een elektrische damesfiets van het merk Sparta en antraciet/zilver van kleur. De fiets stond op slot. Mocht je iets weten of de fiets ergens hebben zien staan, bel dan met Loes: telefoon 040-2833163 of 06-34940060.