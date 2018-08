Kiki Bertens begint goed aan US Open, vrij makkelijke zege op Kristyna Pliskova

Kiki Bertens in actie op de US Open (foto: VI Images).

NEW YORK - Kiki Bertens is uitstekend begonnen aan de US Open. In de eerste ronde was ze te sterk voor Kristyna Pliskova. In twee sets rekende de in Breda wonende Bertens af met haar Tsjechische tegenstander: 6-0, 7-5.

Bertens liet over haar ambities geen twijfel bestaan tijdens haar eerste wedstrijd op de US Open. Na 24 minuten spelen was de eerste set klaar, alle games werden gepakt door de huidige nummer dertien van de wereld.

39 minuten

Ook in de tweede set begon Bertens erg sterk, snel stond ze op een 3-0 voorsprong. Na 39 minuten spelen kwam Pliskova op het scorebord door voor het eerst een game te pakken. In de volgende game kreeg de Tsjechische kansen om terug in de set te komen. Bertens werkte twee breakpunten weg, maar bij de derde was het raak voor Pliskova: 3-2.

De nummer 95 van de wereld krijgt vertrouwen en gaat beter serveren, waardoor het restant van de tweede set gelijk opgaat. Met haar vierde ace van de wedstrijd komt Bertens op 40-30 bij een 5-5 stand, een knap punt op een belangrijk moment. Ze pakt daarna de game en weet de tweede set vervolgens naar zich toe te trekken via een break. Bij het derde matchpoint was het raak.

Tweede ronde

Met de winst in de eerste ronde heeft Bertens het nu al beter gedaan dan de afgelopen twee jaar op de US Open. In 2016 en 2017 werd Bertens in de eerste ronde uitgeschakeld.