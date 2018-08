PSV met Bursaspor in gesprek over transfer van Australische linksback Aziz Behich

EINDHOVEN - PSV wil Aziz Behich toevoegen aan de selectie. De Eindhovense club is in gesprek met zijn huidige werkgever Bursaspor over een transfer, maar van een akkoord is nog geen sprake.

Behich, die dit seizoen in de drie eerste competitiewedstrijden alle minuten op het veld stond, heeft bij Bursaspor nog een contract tot de zomer van 2019. PSV geeft aan dat het met zowel club als speler in gesprek is over een transfer. "Maar van een akkoord is nog geen sprake. Dat volgt wellicht een van de komende dagen."

De 27-jarige Australiër wordt gezien als back-up voor Angeliño. De Spaanse verdediger kwam afgelopen zomer over van NAC en is basisspeler.

International

De voormalig speler van Melbourne Victory en Melbourne City FC heeft 26 wedstrijden voor de nationale ploeg van Australië op zijn naam staan. De linkervleugelverdediger was ook op het afgelopen WK actief.