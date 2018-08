Dader aanslag café Oss te zien op beelden, politie zoekt getuigen

OSS - De dader van de aanslag op café-zaal 't Berghje in Oss is te zien op bewakingsbeelden. De politie heeft die beelden dinsdagavond laten zien in het tv-programma Opsporing Verzocht. Bij de explosie in het café op 15 augustus raakte niemand gewond.

Het was volgens de politie een wonder dat er geen slachtoffers vielen. Dankzij de rolluiken die neer waren gelaten, kwamen de eigenaar van 't Berghje en zijn vrouw er ongedeerd vanaf.



Twee keer langs de camera's

Op de beelden in Opsporing Verzocht is te zien hoe de dader even na halfeen 's nachts de omgeving verkent. Tien minuten later wordt hij opnieuw door de camera's geregistreerd. Ditmaal met iets in zijn handen dat het explosief kan zijn.

LEES OOK: Explosie bij café in Oss: 'Het leek wel een handgranaat'

Getuigen gezocht

De politie zoekt ook getuigen, die vastgelegd zijn door de beveiligingscamera's. Zo is een auto te zien op het moment dat de dader poolshoogte neemt rond 't Berghje. Ook twee mensen op een scooter kunnen mogelijk belangrijke informatie geven.

Kort na de aanslag komt een ander persoon op een scooter voorbij. Ook een auto passeert de plek van de aanslag. De politie roept ook deze mensen op om zich te melden.

LEES OOK: Café in Oss mag ondanks explosie gewoon open blijven tijdens kermis