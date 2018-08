'Het zou mooi zijn als PSV straks mag dromen van een mooie Champions League-loting'

EINDHOVEN - PSV staat voor de voorlopig belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Woensdag speelt het de tweede wedstrijd in de play-offs om een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Is PSV klaar voor de wedstrijd tegen Bate Borisov?

PSV-watcher Joost van Erp was een dag voor de wedstrijd in het Philips Stadion bij de persconferentie.

Wat voor indruk maakte trainer Mark van Bommel een dag voor het thuisduel met BATE Borisov?

"Een relaxte indruk. Ik heb het idee dat hij er wel zin in heeft. Hij zat op zijn gemak achter de tafel. Aan de trainer ligt het niet, hij heeft veel ervaring. Het is de vraag of hij dat over kan brengen op zijn - veelal jonge - spelers."

Hoe is de voorbereiding van PSV op het duel met de Wit-Russische club?

"Ze gaan niet echt andere dingen doen. Van Bommel laat geen gekke videoband zien. Hij wil de focus op de wedstrijd hebben. Hij vindt dat spelers er altijd vol voor moeten gaan, of ze nu een oefenwedstrijd spelen of tegen BATE voor een plek in de Champions League. Dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. De trainer is er om de jongens scherp aan de start te krijgen."

Kun je nog eens uitleggen hoe belangrijk die wedstrijd echt is?

"Heel belangrijk. Financieel omdat je in de Europa League vijftien miljoen euro krijgt en in de Champions League twintig miljoen meer. Maar vooral ook sportief. Je wil je meten aan de grootste ploegen die er zijn in Europa. Spelers willen dolgraag tegen FC Barcelona of Manchester United spelen. Het zou mooi zijn als ze woensdagavond kunnen dromen van een mooie loting."

Die wedstrijd is belangrijk, maar speelt het sluiten van de transfermarkt ook nog een rol bij PSV op dit moment?

"Van Bommel wilde op de dag voor de wedstrijd niet de focus leggen op transfers. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat er nog iemand komt. Maar de focus is nu volledig op BATE."

