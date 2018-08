Man loopt over daken in Oosterhout (nee, het was niet Sinterklaas)

OOSTERHOUT - De politie heeft dinsdagavond in Oosterhout een man aangehouden omdat hij over het dak van winkelcentrum Arkendonk liep. Buurtbewoners hadden de politie gebeld.

Toen agenten de man zagen lopen, werd hij direct ingerekend en naar het bureau overgebracht.

Waarom?

Waarom de man over de daken liep, is niet bekend. Zijn auto, die op de parkeerplaats stond bij het winkelcentrum, is doorzocht door de politie.