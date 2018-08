3, 2, 1,... Kinderen laten 500-ponder de lucht in vliegen. 'Wij zijn helden'

BERGEN OP ZOOM - Menigeen droomt er van om eens op 'de knop' te mogen drukken. Voor Niels, Pim en Camiel kwam deze jongensdroom gewoon uit. Ze mochten dinsdag zelf een bom tot ontploffing brengen. En dan hebben we het niet over een kleine jongen, maar over een Engelse 500-ponder.

Het was een kwestie van op de juiste plaats zijn op het juiste moment. En dan gewoon de stoute schoenen aantrekken en het durven vragen. De drie jongens wonen in de buurt van het stukje hei waar een flinke Engelse bom uit de tweede Wereldoorlog tot ontploffing werd gebracht.

Heel cool

“Het was echt heel cool,” vertelt Pim Bloem. “We zijn gewoon helden”, roept Camiel Spuit (15) lachend! “Dit maakt je echt niet iedere dag mee”, vult Niels Bloem (9) aan. De jongens zijn behoorlijk trots dat ze dit hebben mogen doen.

“Ik hoefde alleen maar op het knopje te drukken”, vertelt Pim. “Het was gewoon vet. Terwijl je op de knop drukte voelde je de explosie al.“



Britse vliegtuigbom

De bom die tot ontploffing werd gebracht was een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die dinsdagochtend werd gevonden. Experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben de 500-ponder aan het begin van de avond tot ontploffing gebracht.

