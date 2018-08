Ondergrondse hennepkwekerij in de bossen van Milheeze opgerold

De ondergrondse hennepkwekerij aan De Heibloem in Milheeze

MILHEEZE - In een woning aan De Heibloem in Milheeze is dinsdagavond door het Peelland Interventieteam (PIT) een ondergrondse hennepkwekerij ontdekt. Het team controleerde de woning onder meer naar aanleiding van klachten van omwonenden.

Het gaat om een professionele, ondergrondse kwekerij met zo'n 500 hennepplanten. Ook zijn sporen van een eerdere oogst gevonden. In samenwerking met de brandweer zijn alle planten en kweekapparatuur geruimd. De planten worden vernietigd. De eigenaar van de woning is aangehouden door de politie.

Illegaal wonen

Dit is nog niet alles. Op het adres blijken ook meerdere gezinnen te wonen. Illegaal. Ook is het vermoeden dat er illegaal water en stroom wordt afgetapt. Dit alles wordt nu verder onderzocht. Brabant Water heeft het water afgesloten.

Informatie en tips

Heb je tips of informatie? Bel of mail dan met het PIT-team: 0492-587309 of info@pitteam.nl. Dit kan anoniem en de tips worden vertrouwelijk behandeld.