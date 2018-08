Reuring rond Brabantsedag over 'racistische' wagen

HEEZE - Er is lichte beroering ontstaan over een van de wagens die meedeed aan de Brabantsedag afgelopen zondag. Een vrij onschuldig tafereel over missionarissen in Afrika werd door de redactie van Editie.nl aanvankelijk afgeschilderd als een 'racistische wagen'. Maar die bewering is 'feitelijk onjuist' aldus de organisatie van de Brabantsedag.

"Voorop gesteld, we distantiëren ons van iedere vorm van discriminatie. Dat staat ook in onze statuten. We hebben duidelijke richtlijnen voor deelnemers aan de Brabantsedag", zegt Harald van Schie.

Het bestuurslid van de Brabantsedag baalt van de commotie die is ontstaan over een onderdeel van de theaterparade. Dat ging over een wagen die het werk van missionarissen uit Boxtel onder de aandacht bracht.

Feitelijk onjuist

Op Facebook klaagde een vrouw uit Rotterdam over 'het slavenschip' dat in Heeze werd uitgebeeld. Die kritiek werd vervolgens opgepikt door de redactie van Editie.nl. Op de website verscheen al snel een bericht dat volgens Van Schie 'feitelijk onjuist' was.

"Het ging niet om een slavenschip. De wagen verbeeldde de kerk als schip, op een golf van bijbels, onderweg naar andere volken", verduidelijkt Van Schie.

Hij betreurt het dat de wagen nu verkeerd wordt uitgelegd met alle onnodige reuring tot gevolg. "Op de dag zelf is er geen enkel misverstand over dit thema geweest. Alle bezoekers van de Brabantsedag hebben vooraf een folder gekregen met tekst en uitleg over iedere wagen."

Gissen

Van Schie vindt dat de hele discussie uit zijn verband is gerukt. "Mensen gaan op afstand gissen en vullen zelf in wat ze denken te zien. Als dat vervolgens zonder enige controle wordt overgenomen op een website, dan ben je in mijn ogen journalistiek niet verantwoord bezig. Het blijft allemaal feitelijk onjuist. Daarbij wil ik het graag laten."