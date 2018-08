Hondje gered bij woningbrand in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Een hondje is dinsdagnacht door de brandweer gered uit een huis aan de Loonsevaert in Kaatsheuvel. In de keuken van de woning woedde brand.

Volgens een omstander raakten twee mensen, een vader en zoon, gewond bij de brand. Het tweetal zou samen in het huis wonen. Beide mannen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Schade

De woning is van binnen flink beschadigd. Naastgelegen huizen liepen rookschade op.

Naast de brandweer waren er ook meerdere eenheden van de politie aanwezig. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.