Muilkorf voor gevaarlijke honden na bijten Levana (4) en Nino (8) in Roosendaal

Nino werd door een hond gebeten in zijn been. De wond werd in het ziekenhuis gehecht. (foto: Raymond Merkx)

ROOSENDAAL - De honden die twee Roosendaalse kinderen aanvielen krijgen een muilkorf. Ook krijgen de beesten gedragstherapie. Dat blijkt na een gesprek tussen de eigenaar en de politie dinsdagavond.

Afgelopen vrijdag viel een hond de 8-jarige Nino uit Roosendaal aan. De jongen was aan het spelen in de speeltuin, toen de Staffordshire een flinke hap uit zijn onderbeen nam. De wond moest worden gehecht.



Een andere hond van dezelfde eigenaar beet in juni ook al de (toen nog) 4-jarige Levana. De ouders van beide kinderen hebben aangifte gedaan bij de politie.



Aan de lijn

De twee honden zijn door de politie geregistreerd als gevaarlijke hond. "De eigenaar heeft inmiddels er zelf voor gekozen om de honden te muilkorven en tijdens het uitlaten aan een korte lijn te houden. Ook schakelt hij een gedragstherapeut in", vertelt een woordvoerder.



De vader van Nino laat weten blij te zijn. "Dit was het doel. We kunnen nu weer naar een rustige en veilige situatie in de wijk", vertelt Frank Kramer.



De politie brengt advies uit aan de gemeente Roosendaal voor verdere maatregelen.