Jelte (9) wil een stuntbaan voor zijn step en mag nu de burgemeester over zijn plan vertellen

NUENEN - Hij is negen jaar oud en heeft wil graag een stuntbaan voor zijn step. Daarom ondernam Jelte Daamen uit Nuenen actie. Hij ging naar het gemeentehuis en liet een briefje achter voor burgemeester Maarten Houben. Woensdagmiddag mag hij langskomen om over zijn plan te vertellen.

"Beste burgemeester, mag er ergens in Nuenen een stuntbaan want dat zouden mijn vrienden en ik heel leuk vinden." Dit stond op een briefje dat de burgemeester van Nuenen op zijn bureau vond. Er was alleen een probleem. Jelte was vergeten zijn telefoonnummer onder de brief te zetten. Daarom werd op een social media een zoektocht gestart. "Papa had het bericht op Facebook gezien en gereageerd", vertelt Jelte in het programma Wakker! op Omroep Brabant Radio.





Woensdagmiddag gaat Jelte bij de burgemeester langs. Hij heeft al een idee waar hij de stuntbaan wil hebben. "Er zijn twee plekken waar het zou kunnen. In het dorp hebben we een goal staan waar niemand iets mee doet. En bij het voetbalveld heb je een groot grasveld liggen. Dat zou ook een goede plek zijn."

Of het gaat lukken om de burgemeester te overtuigen weet Jelte niet. "Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten."