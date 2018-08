Klaas Otto: 'Ik ben niet het liefste jongetje van de klas, maar ik wil rechtvaardigheid'

BREDA - Tien jaar celstraf hangt Klaas Otto boven het hoofd. Vandaag verdedigt hij zich tegen de stapel beschuldigingen die grotendeels draaien rond gewelddadige afpersing en witwassen. Otto en zijn advocaat hebben veel kritiek op het OM dat van Otto een 'monster' heeft gemaakt.

Samen met zijn beide advocaten is ook Otto op deze woensdag in de grote zittingzaal van het gerechtsgebouw in Breda. Dinsdag hoorde hij de hoge strafeis van beide officieren van justitie.

'Leugens'

Otto nam al snel het woord en haalde uit naar politie en OM. "Er is eenzijdig gerechercheerd, om alles bij meneer Otto op zijn dak te gooien". Hij richtte zich ook tot de rechtbank. "U faciliteert het OM om leugens te veroorzaken!" Om daarna te benadrukken dat hij alle vertrouwen heeft in de rechtbank.

Even ontstond verwarring toen de rechtbankvoorzitter hem onderbrak en het leek er op dat Otto dreigde op te stappen. "Ik wil mijn eigen pleidooi doen anders ga ik ervandoor." Otto benadrukte dat hij ook later vandaag zelf een stuk van zijn pleidooi wil doen. De rechtbank zegt dat ze dat verkeerd begrepen had en ging akkoord.

Rico Verhoeven 'niet bang'

Otto hield van achter zijn tafel het boek 'Knock-Out' omhoog over ex-drugscrimineel Joop Gottmers uit Tholen. Hij suggereerde dat kickbokser Rico Verhoeven veel meer met hem te maken heeft dan bekend is en dat Rico boter op zijn hoofd heeft. "Ik zit hier niet omdat ik het liefste jongetje van de klas ben, maar ik wil rechtvaardigheid", zei Otto, die eraan toevoegde dat hij de hele nacht niet heeft kunnen slapen.

Eerder al vertelde Otto dat de slachtoffers volgens hem samenspannen om hem zwart te maken. Zijn advocaat Schuurman zei woensdag dat er nog wat anders speelt. "Het lijkt net alsof Rico Verhoeven bang is voor meneer Otto. Nee, hij wil niet in één adem genoemd worden met Otto in verband met zijn sportcarrière. Dat begrijp ik wel. Maar het OM suggereert dat Verhoeven bang is voor Otto en dat is niet waar".

Schuurman zegt dat zo ook andere getuigen verkeerd zijn geciteerd door het OM. "Er wordt een beeld geschetst van een monster", zei een verbaasde Schuurman die het een rare gang van zaken noemde. "Hij heeft een punt als hij zegt dat er een hetze tegen hem wordt gevoerd". Schuurman vroeg in de afpersingszaak rond Danny het OM niet-ontvankelijk te verklaren en vroeg voor andere zaken vrijspraak.

Boksen

De vierde zittingsdag begon met de advocaat van afpersingsslachtoffer Danny die aan het woord kwam. Ze vertelde meer over de schadeclaim van 273.000 euro tegen Klaas Otto en medeverdachte Janus de V.

"Mijn cliënt is zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Ik boks zelf ook, het letsel van hem is niet toegebracht bij het boksen. Een gebroken jukbeen sla je niet met bokshandschoenen. Je slaat iemand niet het ziekenhuis in bij het boksen".

'Hij kon het niet meer aan'

Slachtoffer Danny uit Halsteren is er vandaag niet bij in de zittingzaal. "Het kost hem nog steeds veel moeite. Hij kon het niet meer aan", zei zijn advocate.

Verdachte Janus de V. noemde het 'lafhartig' en vindt dat Danny moet worden aangehouden voor fraude. In eerdere zittingen suggereerden de verdachten dat er geen sprake was van afpersing maar van verzekeringsfraude rond het verdwijnen van een auto en speedboot.

Pleidooi

Een groot deel van de woensdag zijn de advocaten van Otto aan het woord. Ze hebben 80 pagina's pleidooi waarin ze hun lezing geven op de beschuldigingen van het OM. Klaas Otto heeft gezegd dat hij ook wat wil vertellen.

De rechtbank maakte woensdagochtend ook bekend dat de uitspraak in dit proces op donderdag 25 oktober is.

