Giftig gas vrijgekomen na inkuilen maïs bij boerderij in Rijen

De brandweer bij de boerderij in Rijen (foto: Marcel van Dorst-SQ Vision)

RIJEN - Er is woensdagochtend een giftig en bijtend gas vrijgekomen op een boerderij in de Mosstraat in Rijen. Dat gebeurde na het inkuilen van maïs. Uit metingen van de brandweer bleek dat de vrijgekomen concentratie van de gevaarlijke stof meeviel.

Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer sloot de Mosstraat tijdelijk af uit voorzorg.

Het bruine gas ontstaat bij het inkuilen van de maïs onder plastic zeil. De maïs wordt dit jaar weken eerder dan anders geoogst vanwege de droogte. Daardoor zit er veel meer stikstof in het gewas.

'Gevaarlijk voor mens en dier'

Behalve de gebruikelijke kooldioxide die vrijkomt bij het inkuilen kunnen er nu ook zogenoemde nitreuze gassen ontstaan. "Deze zijn zeer giftig en bijtend en kunnen grote risico's opleveren voor mens en dier", legde Marcel Verspeek van de Brandweer Midden en West-Brabant uit.

Onlangs kwam in Galder het gas ook vrij. Naar aanleiding daarvan waarschuwde de brandweer voor de mogelijke gevolgen van het inkuilen van maïs.