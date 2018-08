Ook als de verkeersproblemen op de A67 worden aangepakt, willen de omwonenden nog vogeltjes horen

GELDROP - Zeventig omwonenden waren dinsdagavond naar Geldrop gekomen om zich op de hoogte te stellen van de plannen om de snelweg A67 tussen verkeersknooppunt Leenderheide en Zaarderheiken (Limburg) veiliger en verkeersvriendelijker te maken. De reacties waren wisselend, maar de meest gestelde vraag was: "Hoe zit het dan met de geluidsoverlast straks?"

Een vraag waar geen duidelijk antwoord op kwam. Recente onderzoeken gaan vooral over een betere verkeersdoorstroming op de snelweg. Henk Pijl uit Geldrop is bang dat de geluidsoverlast zal toenemen. "Als de wind uit het zuiden komt, dan hoor ik alleen maar verkeer en geen vogeltjes."

Projectontwikkelaar Tom van Tilburg bevestigt dat dat mogelijk is, maar daar moet in de toekomst dan verder onderzoek naar gedaan worden.

Plan 1

De plannen die zijn gepresenteerd hebben alle drie hun voor- en nadelen. Plan 1 gaat uit van Smart Mobility, wat inhoudt dat er geprobeerd wordt om minder verkeer over het stuk weg te laten rijden. Dat kan door afspraken te maken met ondernemers uit de regio dat werknemers niet allemaal op dezelfde tijd beginnen met werken. Anke uit Geldrop ziet niets in dit plan. "Je kan goed zien dat het niet zoveel effect heeft."



Plan 2

Bij dit alternatief wordt de gecombineerde in- en uitvoegstrook tussen Leenderheide en Geldrop langer. Verzorgingsplaats Meelakker moet dan worden verplaatst. Dit moet tot een veiligere situatie en minder files leiden.



Plan 3

Dit plan is het meest ingrijpend. Het stuk A67 tussen Leenderheide en Asten gaat dan van twee rijstroken naar drie rijstroken. Daardoor komt de weg aan de noordkant dichter bij een woonwijk te liggen. Dit zorgt voor veel onrust bij de inwoners van Geldrop. Eén van hen, de heer Lansbergen, zegt: "Het lijkt erop dat er niet aan de gevolgen voor de bewoners wordt gedacht. Door het verbreden van de A67 wordt het probleem verlegd. Het leefklimaat van de wijken hier gaat achteruit."

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, kiest later dit jaar welke van deze drie plannen wordt uitgevoerd. Maar het kan ook zijn dat zij voor een combinatie gaat. De A67 is één van de grootste 'bottlenecks' in het Noord-Zuid-verkeer. Er staan geregeld files en doen zich vaak ongelukken voor.



