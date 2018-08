Jos de G. heeft met zijn houding de nabestaanden van Nicole van den Hurk erg gekwetst, zegt advocaat

DEN BOSCH - De verklaringen van Jos de G. zijn volstrekt ongeloofwaardig, zegt de advocaat van de nabestaanden van Nicole van den Hurk. De verdachte heeft door zijn houding bovendien de nabestaanden erg gekwetst. Dat zei raadsman Richard Korver namens de nabestaanden tijdens de tweede zittingsdag in de hoger beroepszaak tegen de 51-jarige verdachte uit Helmond.

Jos de G. wilde maandag geen antwoord meer geven op vragen van de advocaten-generaal. Hij vindt dat hij ten onrechte is veroordeeld voor de verkrachting van Nicole. Hij noemde zijn gevangenschap 'een nachtmerrie'.

'Hogere straf'

Korver ging woensdagmorgen in de tegenaanval. De theorie hoe er sperma en een schaamhaar van de toen 28-jarige verdachte op het lichaam van de 15-jarige Nicole zijn terechtgekomen, kan volgens de advocaat niet kloppen.

Er is volgens hem geen andere verklaring dan dat Jos de G. op 6 oktober 1995 Nicole van den Hurk heeft verkracht en daarna heeft gedood, aldus Korver. Hij vindt dat het gerechtshof dan ook een hogere straf moet opleggen dan de de vijf jaar die de rechtbank eerder uitsprak. De rechters veroordeelden hem alleen voor verkrachting. Er was te weinig bewijs voor doodslag, aldus het vonnis..

Jos de G. heeft volgens de advocaat een persoonlijkheidsstoornis en geen verantwoordelijkheidsgevoel. Volgens Korver heeft Jos de G. zijn behandelaars om de tuin geleid met zijn gedrag. Daarom acht de raadsman tbs met dwangverpleging noodzakelijk.

LEES OOK: Debbie en Tommy over de dood van Nicole van den Hurk: 'Onze familie is kapotgemaakt'

Cold case

Gerard Sta spreekt namens het Openbaar Ministerie van een 'cold case' waarbij in de jaren het verbeterde forensisch onderzoek de verdachte heeft ingehaald. "Het jarenlange zwijgen heeft hem niet geholpen. Het recht zal zegevieren."

Na vruchteloos speurwerk wordt in 2011 met nieuwe technieken opnieuw dna-onderzoek gedaan. Er wordt uiteindelijk een match gevonden met Jos de G.. Het leidt in 2014 tot zijn arrestatie.

Jos de G. is in het verleden al veroordeeld voor onder meer verkrachtingen in 1987 en 2000. Die vertonen volgens de advocaten-generaal veel gelijkenis met de wijze waarop Nicole van den Hurk het slachtoffer is geworden van het seksueel geweld.

Hoewel er onbekend dna is gevonden tijdens het forensisch onderzoek, noemt justitie het verhaal van de verdediging over een mogelijk derde persoon 'ongeloofwaardig'.

Haar

Justitie heeft zeer uitvoerig een aantal onafhankelijke deskundigen laten kijken naar het aangetroffen haar dat op Nicole is gevonden. Dat is volgens advocaten-generaal onweerlegbaar van Jos de G.

Het 3,5 centimeter lange (schaam)haar kan volgens de experts daar alleen terecht zijn gekomen, vlak voordat het stoffelijk overschot van Nicole in het bos werd toegedekt met coniferentakken. "Daarmee vormt het haar niet alleen een bewijs van de verkrachting maar óók van de doodslag op Nicole aldus Sta.