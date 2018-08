5000 euro beloning voor gouden tip over aanslag op café 't Berghje in Oss

OSS - Eigenaar Antoine van den Bergh looft 5000 euro beloning voor de gouden tip die ertoe leidt dat de dader van de aanslag op café-zaal ’t Berghje in Oss wordt aangehouden. Dat meldt hij op Facebook.

Bij de explosie op 15 augustus raakte niemand gewond, dankzij de rolluiken die naar beneden waren.

Camerabeelden

Opsporing Verzocht liet dinsdagavond beelden zien van de dader. Op die beelden is te zien hoe de dader eerst de omgeving verkent. Later is hij opnieuw zichtbaar op de beelden. Deze keer heeft hij waarschijnlijk het explosief in zijn handen.