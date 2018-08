Van Wanrooy Transport mag voorlopig open blijven na vondst 3500 kilo cocaïne in container

OOSTERHOUT - Van Wanrooy Transport mag voorlopig open blijven. De gemeente Oosterhout wacht op de bevindingen van politie en justitie en daarna zal de burgemeester een beslissing nemen over de toekomst van het bedrijf.

Maandag deed de politie een inval bij het transportbedrijf, nadat in de Antwerpse haven een container met 3500 kilo cocaïne was gevonden. De chauffeur werd gevolgd en hij bleek de container bij het transportbedrijf in Oosterhout af te leveren. Vijf mensen werden gearresteerd, onder wie de directeur.

De zaak vertoont parallellen met die van het naastgelegen Van Puijfelijk. Dit bedrijf werd op last van de burgemeester in juli voor een jaar gesloten na de vondst van drugs. Ook hierbij volgde de politie een container vanaf de haven. Van Wanrooy is ook eigenaar van de grond waarop het bedrijf van buurman Van Puijfelik staat.

Van Wanrooy ontkent

Over Van Wanrooy zegt een woordvoerder: "De zaak ligt nu bij politie en justitie. Die komen met een bestuurlijke rapportage. Tot die tijd, komen we niet in actie." Met de rapportage stelt de politie de burgemeester in staat om bestuurlijk op te treden.

Het bedrijf ontkent iets van de drugs af te weten.