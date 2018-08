Noodkreet burgemeester: hulp minister nodig tegen vele vluchtelingen die in vrachtwagens klimmen

MOERDIJK - Burgemeester Jac Klijs heeft minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een brief gestuurd over het grote aantal vluchtelingen dat in Moerdijk in vrachtwagens klimt. Cijfers hierover geven een schokkend beeld.

Dit jaar zijn er al tweehonderd meldingen bij de autoriteiten binnengekomen over zogenoemde ‘inklimmers’. Meestal zijn het Albanezen die in een vrachtwagen naar Engeland proberen te komen. Er zijn dit jaar al 105 mensen aangehouden in Moerdijk.

'Gedropt door smokkelaars'

"Marechaussee, politie en onze opsporingsambtenaren doen wat ze kunnen, maar ik vind dat we nu stevig moeten doorpakken om te zorgen dat het opdroogt. Het moet helder worden dat het geen zin heeft om hier op vrachtwagens te klimmen want je komt niet Engeland", aldus burgemeester Klijs.

Klijs heeft het vermoeden dat de Albanezen worden gedropt door mensensmokkelaars: "Ik wil dat ze het niet meer lukt. Er ontstaat dan vanzelf het effect dat mensen de moed opgeven en zeggen laat maar, Nederland is geen optie."





Reactie minister

Minister Grapperhaus zegt het initiatief van de burgemeester te waarderen. "Het is goed dat de burgemeester dit signaleert. In het verleden bleek dat dit soort zaken werden aangestuurd door criminelen. We moeten dit goed onderzoeken."

Werkwijze

Omroep Brabant liet vorige week in een reportage zien hoe de vluchtelingen te werk gaan. Ze komen met de trein aan op het relatief afgelegen station Lage Zwaluwe. Dan steken ze de weg over en verstoppen ze zich honderd meter verderop in het maïsveld.

Daar hebben ze zicht op de vrachtwagens op de parkeerplaats.

Bekijk de reportage over de werkwijze van de vluchtelingen: