Debbie en Tommy over de dood van Nicole van den Hurk: 'Onze familie is kapotgemaakt'

DEN BOSCH - Stiefzus Debbie van de Weijden en halfbroer Tommy van den Hurk hebben een schriftelijke verklaring gegeven over het leed dat zij hebben ervaren nadat Nicole in oktober 1995 is vermoord. De voorzitter van het gerechtshof las woensdagochtend de verklaringen voor.

Debbie van der Weijden heeft haar verdriet in rijmvorm opgesteld. Ze schrijft over haar angst, het verdriet, de onmacht. Ze voelt nog elke dag de pijn en woede. “In deze vrije wereld is geen plaats voor zo’n zieke geest”, zo besluit ze haar verklaring.

Tommy van den Hurk laat weten zegt dat Nicole zijn steun en toeverlaat was. Toen zij wegviel uit zijn leven heeft hij enige tijd eraan gedacht om zichzelf van het leven te beroven. "Mijn jeugd was kapot. In plaats van onbezorgd spelen, zat ik bij de psycholoog."

Achtbaan van rechtszaken

Volgens Tommy heeft Jos de G. zijn hele familie kapotgemaakt. Hij hoopt dan ook dat het gerechtshof de juiste straf zal opleggen.

De familie is achttien jaar heen en weer geschud in een achtbaan van rechtszaken. "Telkens hadden we hoop, telkens stonden we met lege handen." Tommy vindt dat Jos de G. met zijn zwijgen oneindig veel leed heeft veroorzaakt. "Wij worden iedere dag wakker met het besef dat Nicole er niet meer is. We missen haar."

Daarom vindt Tommy het ook ondraaglijk dat Jos de G. 'zijn zusje en haar familie telkens in een kwaad daglicht stelt'.

