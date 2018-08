Vrouw (72) overleden, haar man (74) kritiek in ziekenhuis na ongeluk in Dieden

DIEDEN - Bij het ongeluk van dinsdagmiddag in Dieden is een vrouw van 72 uit het naburige Ravenstein overleden. Haar 74-jarige man die naast haar in de auto zat, is in zorgwekkende toestand opgenomen in een ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde doordat hun wagen en een vrachtwagentje op elkaar botsten. De bestuurder van het andere voertuig, een man van 63 uit Dieden, raakte voor zover bekend niet gewond.

Na botsing in sloot

Het ongeval gebeurde op de Langestraat. Beide voertuigen belandden na de aanrijding in een sloot.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter waren op het ongeluk afgekomen. Al snel bleek dat de vrouw was overleden. De politie doet onderzoek naar het ongeval.