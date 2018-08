Veertien jaar cel geëist tegen Jos de G. voor doodslag en verkrachting Nicole van den Hurk

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 14 jaar cel geëist tegen de 51-jarige Jos de G. uit Helmond. Hij wordt verdacht van verkrachting en het doden van de 15-jarige Nicole van den Hurk in 1995. Eerder legde de rechtbank hem vijf jaar cel op wegens verkrachting. Er was te weinig bewijs dat hij Nicole ook zou hebben gedood.

Hoewel de nabestaanden van Nicole vroegen om Jos de G. zwaar te straffen en hem ook tbs met dwangverpleging op te leggen, gaat het Openbaar Ministerie hierin niet helemaal mee. Justitie vordert nadrukkelijk geen tbs.

Volgens de advocaten-generaal staat niet vast dat de persoonlijkheidsstoornis die bij de verdachte in 2000 werd vastgesteld, ook in 1995 al van invloed was op zijn daden. Het Openbaar Ministerie acht Jos de G. volledig toerekeningsvatbaar voor wat hij Nicole heeft aangedaan.

Justitie acht overtuigend en wettig bewezen dat Jos de G. Nicole van den Hurk heeft verkracht en gedood. De eis van 14 jaar is de maximale straf die juridisch kan worden opgelegd.

Nicole van den Hurk verdween op 6 oktober 1995. Zes weken later werd haar levenloze lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. Verborgen onder coniferentakken.

In beeld na dna-onderzoek

De politie arresteerde Jos de G. in 2014, nadat hij in beeld kwam na nieuw dna-onderzoek. Hij heeft vanaf zijn arrestatie altijd ontkend.

De rechtbank achtte in 2016 alleen de verkrachting bewezen, doodslag niet. Jos de G. kreeg vijf jaar cel. De officier van justitie had veertien jaar geëist.

Zowel justitie als de verdediging van Jos de G. ging in hoger beroep.

Reactie Openbaar Ministerie

Jan Hoekman, woordvoerder van het Openbaar Ministerie, vertelt dat er heel veel sporen in de richting van Jos de G. wijzen. "Op de jas van Nicole hebben we een schaamhaar aangetroffen met het DNA van de verdachte. Ook zijn er spermasporen in en op het lichaam van Nicole aangetroffen waar ook zijn DNA in zat. Als er heel veel bewijs tegen je ligt, moet je kunnen uitleggen hoe dat allemaal kan