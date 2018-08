Ben (63) midden in de nacht aangevallen in zijn rolstoel: 'Ze wilden geld, maar ik had niets'

KAATSHEUVEL - Ben Arends uit Kaatsheuvel is woensdagnacht het slachtoffer geworden van drie mannen die hem wilden beroven. Ben zit in een rolstoel en liet zijn hulphond uit, toen hij plotseling ‘bezoek kreeg’ van de drie daders.

Ben reed op de Pastoor Rieterstraat via het fietspad in de richting van de Heikant, met aan zijn zijde hulphond Anton. Daarna keerde hij en wilde dezelfde route terug afleggen. Maar toen ging het mis.

“In de verte zag ik drie mannen aan komen lopen. Ik besteedde er niet veel aandacht aan en reed langzaam weg. Maar toen ik ze tegenkwam, staken ze de weg over en kwamen ze snel op me af lopen”, zo vertelt de geschrokken Ben.

'Money, money'

De mannen, van wie er één opvallend lang was, pakten Ben vervolgens stevig vast. "Ze riepen: ‘Money, money’. Ik vertelde dat ik geen geld bij me had. Op hetzelfde moment probeerde een van de mannen de lijn waarmee Anton aan mijn stoel vastzat, los te maken.”

Ben verzette zich, maar kon niet voorkomen dat ze hem uit de rolstoel trokken. “Ze kwakten me tegen de grond. Daarna verdwenen zij door het parkje. Ze lieten me achter op de grond. Gelukkig kon ik wel 112 bellen”, vervolgt Ben. “Een kwartier later kwam de politie.”

Het slachtoffer raakte lichtgewond door de val. Er is nog gezocht naar de daders, onder andere met een politiehond, maar ze zijn niet gevonden. Ze hadden donkere kleding aan. Naast de lange man ging het om twee kleine mannen.