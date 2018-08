Cees Engel doet aangifte: 'Uitspraken over kinderprostitutie, asbest en maffiapraktijken zijn smaad'

ZUNDERT - Cees Engel, voormalig beheerder van camping Fort Oranje, heeft aangifte gedaan tegen B en W van de gemeente Zundert en tegen hun advocaten. Hij beschuldigt hen van smaad en laster. "Er zijn in de media en tijdenw de rechtszaken uitspraken gedaan over Fort Oranje die niet kloppen. Onder meer over kinderprostitutie, asbest en maffiapraktijken," zo stelt zijn juridisch adviseur Jeroen Pols.

Er is een meerdere pagina's tellende aangifte gestuurd aan de hoofdofficier van het parket van Zeeland-West-Brabant. Daarin staan verschillende voorbeelden van smaad. "Ik heb inmiddels een ontvangstbevestiging gehad, maar weet niet hoe het met de zaak staat. Ik heb ook de Rijksrecherche gevraagd om ernaar te kijken," aldus Pols.

Engel riep recentelijk ook klokkenluiders op om naar voren te komen, bijvoorbeeld als ze informatie hebben over mogelijke projectplannen die zijn gemaakt om de camping te sluiten en saneren. Volgens Pols zijn er 'enkele reacties' gekomen, meer wil hij er niet over zeggen.

De gemeente Zundert nam het beheer van Fort Oranje in Rijsbergen vorig jaar over om de camping te kunnen ontruimen. Volgens de gemeente was er veel criminaliteit, zouden veel van de bewoners in een erbarmelijke situatie leven en zouden de honderden caravans in slechte staat verkeren.

Er lopen verschillende juridische procedures over en weer.