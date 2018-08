Met 15 mensen in één huis: gemeente zet arbeidsmigranten voorlopig niet uit huis in Waalwijk

WAALWIJK - De arbeidsmigranten die met vijftien mensen in een huis in Waalwijk wonen, mogen daar voorlopig blijven wonen. De gemeente zet ze hun huis niet uit, voordat de rechter een beslissing heeft genomen.

In de woning aan Het Fort wonen vijftien mensen, die volgens buurtbewoners overlast zouden veroorzaken. De eigenaar had een vergunning aangevraagd en gekregen. Na klachten van omwonenden werd die vergunning ingetrokken. Er mochten nog maar vijf mensen wonen. De eigenaar ging in beroep.

Bij een bewonersavond sprak een bewoonster namens haar buurtgenoten haar zorgen uit. De overlast zou groot zijn. Zo zou er geblowd zijn door iemand die met ontbloot bovenlijf in de poort stond. Aanstootgevend gedrag, volgens de bewoners. Ook zou er een massale vechtpartij geweest zijn met geluidsoverlast.

Op beide meldingen kwam de politie af. Volgens de autoriteiten ging het in het eerste geval om een warme dag. Bij de andere melding keken de bewoners naar een voetbalwedstrijd van Polen. Er was wel een klap uitgedeeld, maar die bewoner woont er niet meer.

De gemeente ziet dus geen reden om overhaast in te grijpen en wil het oordeel van de rechter afwachten, schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad.