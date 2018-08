Politie en gemeente bereiken akkoord over acties bij PSV, kort geding van de baan

EINDHOVEN - De politie mag toch actievoeren zoals ze oorspronkelijk wilde rondom de voetbalwedstrijd van PSV tegen BATE Borisov van woensdagavond. De politievakbonden en de gemeente zijn dat woensdag overeengekomen. Een kort geding is daarmee van de baan.

In het overleg met de gemeente is overeengekomen dat de agenten mogen actievoeren, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de openbare veiligheid. De actie mag ook niet leiden tot verkeersproblemen.

Fuiken

De politie zal drie fuiken inrichten op de Fellenoord, de Mathildelaan en de Kastanjelaan. “Er zal een soort sluis gevormd worden door actievoerende collega’s, die passerende bezoekers aanspreken”, vertelde voorzitter van politiebond ANPV Hans Schoones eerder. De politie voert actie omdat ze een betere cao willen en een lagere werkdruk.

LEES OOK: Politie voert actie in binnenstad tijdens PSV - BATE Borisov

Burgemeester John Jorritsma van de gemeente Eindhoven liet de politievakbonden eerder weten dat agenten geen kordon om de Eindhovense binnenstad mochten leggen. Op dat besluit is de burgemeester nu teruggekomen. De vergunning die eerder deze week aan de politiebonden is uitgereikt, is op één punt aangepast: het veroorzaken van verkeershinder. Nu de bonden de garantie geven aan burgemeester Jorritsma dat er geen verkeersinfarct zal ontstaan in de stad, stemt hij in met deze aanpassing, waarin duidelijker omschreven staat wat wel en niet kan.

Dialoog

Zowel politiebonden als de burgemeester zijn blij met de nu gekozen oplossing. Burgemeester Jorritsma: “Het is altijd beter om via dialoog zaken met elkaar te regelen, dan via de rechter. Ik heb ingestemd met een aanpassing, omdat ik de garantie heb gekregen van de politiebonden dat er geen verkeersinfarct ontstaat in de stad, waar straks 35.000 mensen op pad gaan naar een voetbalwedstrijd.”

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP: "Achteraf zal iedereen zeggen: is dit nou nodig geweest? Wij willen een goede CAO voor de politie. Het gaat over de veiligheid van mensen. In de binnenstad van Eindhoven is wel wat aan de hand. Als wij meer capaciteit krijgen, is dat ook heel welkom voor Eindhoven. Daar doen we het ook voor."