Is mensensmokkel via Moerdijk te voorkomen? Projectgroep werkt aan slimme oplossingen

Albanese vluchtelingen springen in Moerdijk in vrachtwagens

MOERDIJK - Het aantal vluchtelingen dat vrachtwagens in Moerdijk inklimt is dit jaar enorm. Mensensmokkelaars lijken de route via Moerdijk te hebben ontdekt. Het is reden voor burgemeester Klijs om de hulp van de minister in te roepen. Toch is eerder dit jaar ook al een projectgroep aan de slag gegaan om oplossingen te bedenken voor dit probleem.

In het Belgisch-Nederlandse project, dat PASSAnT heet, werken allerlei organisaties samen aan oplossingen voor het probleem van mensensmokkel, drugssmokkel en ladingdiefstal. Een van de deelnemende partijen is het instituut DITTS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security) in Eindhoven. Ook de TU/e is bij de proef betrokken.

LEES OOK: Noodkreet burgemeester: hulp minister nodig tegen vele vluchtelingen die in vrachtwagens klimmen

Slimme dekzeilen

De proef, die drie jaar duurt en is begonnen op 1 januari, wordt getest bij de havens in Moerdijk en Oostende. En met een van de oplossingen worden al resultaten geboekt. Dat gaat om de zogenoemde slimme dekzeilen.

“Die zeilen kunnen niet meer met een mes opengesneden worden omdat er een soort ijzerdraad inzit. Tegelijk komen er sensoren in. Die waarschuwen de meldkamer dat er een indringer aan het werk is.”

De eerste vierkante meter van het slimme dekzeil is in maart opgeleverd. De gouverneur van West-Vlaanderen probeerde bij een presentatie met een mes door het zeil te komen en slaagde daar niet in. “We hopen eind volgend jaar het product beschikbaar te hebben voor de transportbedrijven”, vertelt Otten ambitieus.

Camera herkent foute zaken

Een andere oplossing is een stuk ingewikkelder te realiseren. Het gaat om camera’s die moeten detecteren of er verdachte situaties plaatsvinden. Camera’s moeten dan bijvoorbeeld kunnen detecteren of een havenwerker een vrachtwagen ingaat of een migrant.

Otten: “Nu hangen er overal camera’s, maar moeten ze in de meldkamer constant alles monitoren. We moeten ervoor zorgen dat de camera’s zelf gaan herkennen dat er iets gebeurt wat niet in de haak is.”

Problemen worden groter

De projectgroep heeft drie jaar de tijd, dus tot en met 31 december 2020, om de oplossingen te testen en dus het probleem (deels) op te lossen.

“Er is haast geboden. De route Calais is verleden tijd. Frankrijk en Engeland hebben afspraken gemaakt en dat weten criminelen ook. Nu komen de vluchtelingen onder andere via Moerdijk. En het gaan er met de toekomstige Brexit alleen maar meer worden.”