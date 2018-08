Brabantse Gedeputeerde Anne-Marie Spierings kandidaat-partijvoorzitter D66

DEN BOSCH - De Brabantse Gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter van haar partij D66. Eerder werd ze al gekozen tot lijsttrekker van D66 in Brabant. Volgend jaar zijn er Statenverkiezingen.

Spierings, die in Maaskantje woont, maakte haar kandidatuur bekend via een filmpje op Facebook. Ze profileert zich daarin als iemand die voor duurzaamheid staat. Spierings en haar collega Johan van der Hout (SP) waren vorig jaar bestuurlijk de eerstverantwoordelijken voor de strenge maatregelen voor de veehouderij.

Schoon Milieu

Als zij voorzitter wordt van D66 krijgt de partij een leider die een schoon milieu hoog in het vaandel heeft staan. Ze trekt in Brabant bestuurlijk ook de kar van de energiestransitie, de omschakeling naar schone brandstoffen.









Nuenen

Spierings is ook degene die er zwaar aan trekt dat Eindhoven en Nuenen worden samengevoegd. Zowel bij de Brabantse boeren als de inwoners van Nuenen heeft zij de afgelopen jaren geen vrienden gemaakt. Spiering hield steeds voet bij stuk en toonde zich een onverstoorbare onderhandelaar.

De huidige voorzitter van D66 is Letty Demmers, die heeft ook haar sporen verdiend in Brabant. Ze was burgemeester van Best, Reusel-de Mierden en Bergen op Zoom.