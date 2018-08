KLIK! Honderden portretten van bewoners in de straten van Heusden: 'Het is hier heel divers'

HEUSDEN - Het fotogenieke Heusden hangt sinds vandaag vol portretten. Een hommage aan de bewoners die samen de gemeente maken. Heusden bestaat dit jaar 700 jaar en viert dat, onder andere, met deze bijzondere expositie van meer dan 300 foto's.

Mabel Mangnus en Judith Baas gingen het afgelopen half jaar 78 huizen langs in alle kernen van de gemeente en maakten foto's van de mensen die er wonen. Dat leverde een inkijkje op bij de Heusdenaren. "We wilden de mensen laten zien die Heusden maken in 2018 en kwamen er achter dat Heusden heel divers is. Eigenlijk Nederland in het klein", zegt Judtih Baas.

Vos aan de muur

Heusden is in zeven eeuwen uitgegroeid tot een gemeente met ruim 40.000 inwoners en twaalf kernen. Door de schaalvergroting kennen heel veel mensen elkaar daarom niet meer. Met de fotoserie hopen de fotografen dat er weer meer binding komt tussen de verschillende inwoners.

Aan de gevel bij mevrouw Vos werd een foto van een andere familie Vos gehangen. "Leuk, ik heet ook Vos, maar deze mensen uit Oudheusden ken ik niet, terwijl ze vlakbij wonen".









Foto's op tournee

De hele maand september hangen de foto's in de vesting Heusden, daarna zijn ze nog op allerlei plaatsen in de rest van de gemeente te zien.