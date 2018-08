Klinkt goed: boeren kunnen geld lenen van provincie, maar volgens ZLTO een doekje voor het bloeden

DEN BOSCH - Vijftien miljoen euro. Zoveel is er vanaf woensdag beschikbaar voor (jonge) boeren om te investeren in hun bedrijf. Het potje wordt gevuld met tien miljoen van de provincie en vijf miljoen van het Nationaal Groenfonds. Klinkt leuk, maar net zo goed paradoxaal, want Gedeputeerde Staten (GS) wil toch een rem zetten op de veehouderij in Brabant?

Het dagelijks bestuur van de provincie zit inderdaad niet te wachten op grote bedrijven, die veel overlast veroorzaken voor burgers, buitenlui en bos. GS gaat voor een versnelde overgang naar een duurzame sector (transitie) en het heeft hiervoor al diverse maatregelen bedacht om boeren te helpen, die willen stoppen, omschakelen en/of innoveren.



Geld hard nodig

Ook het zogeheten Transitiefonds Veehouderij kan hieraan een bijdrage leveren. Agrariërs hebben het geld hard nodig om te voldoen aan de strengere normen voor de uitstoot van ammoniak. En echt breed heeft menig boer het niet meer tegenwoordig.



Ondernemers die een beroep op het fonds willen doen, kunnen een lening krijgen van maximaal 250.000 euro. De provincie en het Nationaal Groenfonds willen met hun initiatief, dat enige tijd geleden al was aangekondigd, ten minste zestig veehouders ondersteunen. Het gaat dan om jonge boeren, die net een bedrijf hebben overgenomen of collega’s, die nog niet zo lang geleden al geïnvesteerd hebben in hun bedrijf.



'Doekje voor het bloeden'

Toch zitten er haken en ogen aan het fonds waarvan de oprichting overigens vorig jaar al werd aangekondigd. Een woordvoerster van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) reageert niet direct enthousiast. “Het is op zich mooi dat boeren nu makkelijker aan geld kunnen komen. We zijn hierbij echter van tevoren niet betrokken geweest. Ook moet de lening worden terugbetaald tegen bovendien een hogere rente. Ik vraag me dus af of deze handreiking alle problemen gaat oplossen. Een doekje voor het bloeden dus.”

LEES OOK: Honderden boeren protesteren bij eerste Statenvergadering over strenge milieu-eisen per 2022



Beraden op toekomst

De provincie heeft voor het opzetten van het ‘transitieloket’ behalve met het Groenfonds ook overlegd met drie bankconcerns. GS gaat er vanuit dat veehouders uiterlijk eind volgend jaar of misschien pas in 2020 aankloppen. Dit duurt zo lang, omdat veel ondernemers zich, in het licht van onder meer de aangescherpte provinciale milieueisen, op hun toekomst beraden.



Mocht het tot een lening komen, dan wil de provincie alleen nieuwe stallen zien die de ammoniakemissie tot een minimum beperken. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wil het fonds ook investeringen in luchtwassers faciliteren. Hierbij doet zich wel het probleem voor dat de werking van luchtwassers verre van betrouwbaar of afdoende is. De provincie en het Nationaal Groenfonds waren eerder partners. Provinciebestuurder Anne-Marie Spierings: “In het verleden hebben wij in een vergelijkbare samenwerking verplaatsing van veehouderijen mogelijk gemaakt. Die regeling was erg succesvol.”