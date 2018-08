Nuenen vindt dat het afbreuk doet aan 'Manhattan aan de Dommel'

De pastorie van Nuenen. Dat is wat het dorp is.

EINDHOVEN - Wat moet je als kleine gemeente Nuenen nog bedenken om uit de klauwen van Eindhoven te blijven als je daar door het provinciebestuur met een stok in wordt gedreven? Dan word je nederig en maak je jezelf heel klein. Onwaardig bijna om bij die grote stad te mogen horen.

Woensdag is de laatste dag waarop Eindhoven en Nuenen hun mening over de samenvoeging konden geven. Eindhoven kwam dinsdag met zijn verhaal. Laat maar komen die gemeente Nuenen was de strekking. Weinig nieuws dus.

De brief van Nuenen kwam woensdag. Nuenen wil niet samenvoegen en alle argumenten die de gemeente de afgelopen maanden al heeft aangedragen staan daarin nog eens op een rijtje, keurig voorzien van context.

'Wolkenkrabbers'

Maar er is ook iets nieuws aan toegevoegd. Misschien was het Eindhovens Dagblad de inspiratie voor die extra alinea. In de krant stonden vorige week impressies van alle 'wolkenkrabbers' die de komende jaren in Eindhoven gebouwd gaan worden. Eindhoven moet de hoogte in want er is te weinig grond om tienduizenden extra inwoners een rijtjeshuis met een tuintje te bieden. Bovendien wordt de stad de komende jaren bevolkt door expats en die hebben minder met het oer-Hollandse huisje-boompje-beestje gevoel.

Nuenen grijpt de ambities van 'Manhattan aan de Dommel' aan om zich aan samenvoeging te onttrekken. De gemeente schrijft: “Om uit te groeien tot een ‘wereldstad’ moet Eindhoven ‘meer stad’ worden. Dit betekent onder meer hoogbouw. De gemeente Eindhoven is inmiddels goed in staat hier zelf uitvoering aan te geven. Het toevoegen van een flink dorp en dito buitengebied aan Eindhoven doet eerder afbreuk aan het karakter van deze stad dan dat het daartoe een bijdrage levert”.