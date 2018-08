Verbouwing van theater Het Speelhuis bijna klaar: 'Het gaat hier nooit meer weg'

HELMOND - Het was een noodoplossing. Na de fatale brand in 2011 van theater het Speelhuis in Helmond werd in een jaar tijd de Onze Lieve Vrouwekerk midden in de stad omgebouwd tot tijdelijk theater.

Maar die tijdelijkheid is verruild voor de eeuwigheid. Al na de eerste voorstelling in 2013 in het tijdelijke theater riepen de bezoekers al dat het zo moest blijven En na twee jaar wikken en wegen was ook de gemeenteraad overtuigd.

Open tijdens de verbouwing

Eind september is de verbouwing van het definitieve Speelhuis helemaal klaar voor de officiële opening. "De winkel is tijdens de verbouwing wel open gebleven", zegt directeur Jochem Oten. "Bezoekers moesten soms letterlijk over de cementzakken heenstappen. maar er was alle begrip."



Meest in het oog springt het glazen paviljoen dat om het kerkgebouw heen is gebouwd. Daarin zitten twee kleine zalen en de foyer. "Het glas omarmt de kerk, zoals de Helmonders het nieuwe Speelhuis hebben omarmd."

Kerk blijft goed zichtbaar

Door het glas blijf je de monumentale kerk goed zien, en hij toornt er boven uit. De Pleinzaal in het nieuwe deel kent een glazen schuifwand, zodat deze zaal kan worden vergroot met hele plein voor het theater. In de aangrenzend pastorie, zit de keuken, een pop-uprestaurant en er is het kantoorgedeelte van het theater.

Maar het belangrijkste is de grote zaal. Waar vroeger de kerkbanken stonden is een tribune gebouwd en het priesterkoor is podium geworden. Het hoofdaltaar is gebleven, maar bij veel voorstellingen zal het verdwijnen achter een doek of een decor.



Van ramp naar iets moois

"De mystiek van zo'n kerk past ook prima bij de mystiek van een theater", zegt directeur Otten. Enkele heiligbeelden waken aan de zijkant aan de kerkmuur over de bezoekers.



Dat een rampzalige brand tot zo iets moois kan leiden, dat had niemand destijds kunnen bedenken. En het begon dan wel als nood, maar het gaat hier nooit meer weg, zegt de trotse directeur. "Daar ben ik heilig van overtuigd, om het maar eens toepasselijk te zeggen."