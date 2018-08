Jelte mag van burgemeester nadenken over stuntbaan: 'Ik hoop dat-ie snel gebouwd wordt'

NUENEN - Ga je voor de eerste keer als kind op bezoek bij een burgemeester, krijg je meteen een opdracht mee naar huis. Maar zelden zal Jelte Daamen uit Nuenen zo blij zijn geweest met huiswerk. Hij heeft namelijk de tijd gekregen om na te denken waar in zijn woonplaats een stuntbaan voor zijn stepactiviteiten zou moeten komen én hoe die er uit zou moeten gaan zien.

Jelte had onlangs een briefje achtergelaten bij het gemeentehuis: zijn vrienden en hij zouden het heel leuk vinden als ze ergens kunnen gaan stunten. Met hun steps welteverstaan. Burgemeester Maarten Houben nam het verzoek zo serieus dat hij via sociale media naar de jongen is gaan zoeken. Jelte had immers adres noch telefoonnummer achtergelaten.

LEES OOK: Jelte (9) wil graag een stuntbaan voor zijn step en mag nu de burgemeester over zijn plan vertellen

Toen ze elkaar hadden gevonden, werd snel een afspraak gemaakt en deze woensdag zat Jelte in de werkkamer van de burgemeester. Met zijn vader, zusje Fenne en zijn vrienden Joep en Loek. Dat vond de 9-jarige jongen wel heel gaaf. "We mochten naar binnen in zijn kantoor en hebben ook een rondleiding gekregen. Volgens mij waren er wel drie verdiepingen", vertelt Jelte aan Omroep Brabant.

“We hebben eerst kennis gemaakt”, blikt een woordvoerster namens Houben terug. “Vervolgens uitgelegd hoe het in een gemeente werkt. En dat een burgemeester niet in zijn eentje iets kan beslissen. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die een besluit neemt.”

Vijf euro zakgeld

Er moet gekeken worden wat het bouwen van de stuntbaan gaat kosten. "Nou, we waren vandaag met z'n drieën en we gingen kijken hoeveel zakgeld we krijgen", vertelt Jelte. "Vijf euro per week. Dus nu moeten we uitrekenen hoe lang we moeten sparen." Uiteindelijk is het de raad die bepaalt of er een stuntbaan komt. Dat gebeurt meestal op basis van een voorstel van Burgemeester en Wethouders, in dit geval geeft wellicht Jelte hiervoor de aanzet.

Later weer contact

De zegsvrouw van Houben: “We hebben hem gevraagd of hij bijvoorbeeld een tekening met wat details kan maken en waar de baan aangelegd zou kunnen worden. Dat hoeft natuurlijk niet meteen morgen te gebeuren. We hebben afgesproken dat we eind volgende maand weer contact hebben.”

Jelte ziet de stuntbaan het liefst zo snel mogelijk verschijnen. Hij weet ook al hoe het eruit moet gaan zien. "Ik wil een heuveltje waar ik snel vanaf kan steppen en ook een schans en zo. Een halfpipe liever niet, want dat vind ik nog moeilijk. En het zou fijn zijn wanneer de baan er al snel komt."