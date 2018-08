Noodkreet stichting: 'Provincie: red landgoed Haarendael'

HAAREN - De Stichting Behoud Haarendael heeft de hulp ingeroepen van het provinciebestuur. De stichting is bang dat door de aanstaande verkoop van Haarendael de cultuurhistorische- en economische waarde van het landgoed in Haaren ernstig zal schaden.

In een brief aan het provinciebestuur schrijft de stichting dat eerdere verkooppogingen van het landgoed de Haarense gemeenschap en de lokale politiek de afgelopen jaren diep hebben verdeeld. De stichting wil dat wordt voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt.

Haarendael is gebouwd als seminarie; een opleidingsinstituut voor geestelijken. In de Tweede Wereldoorlog werd het door de Duitsers gebruikt als gevangenis. Later kwam het pand in handen van zorginstelling Cello en gingen er mensen met een beperking wonen.

Sinds zij ergens anders zijn ondergebracht, stond het een tijd lang te huur als anti-kraakwoning. Hierdoor woonden in het oude pand veel veertigers die in scheiding lagen. Voor hen was het ideaal, omdat het goedkoop wonen was en omdat de ruimte snel beschikbaar was. Het pand is in die tijd sterk verwaarloosd.

Arbeidsmigranten

Jaren geleden besloot Cello het statige landgoed af te stoten. Er was al overeenstemming met ondernemer Vugts die er arbeidsmigranten in wilde onderbrengen. In een geheime vergadering stak de gemeenteraad daar een stokje voor. De gemeente eiste het recht van eerste koop op. Ondertussen werd Haarendael wel voor twaalf jaar aan Vugts verhuurd.

De gemeente Haaren heeft echter geen doel met dat landgoed en daarom doet Cello het weer in de aanbieding. Tot 8 oktober kunnen er gesloten enveloppen met biedingen worden aangeboden.

Juridische veldslagen

De Stichting Behoud Haerendaal gruwelt van de gang van zaken en schrijft: “De eigenaar gaat voorbij aan de waarde van het landgoed voor de provincie Brabant, het Koninkrijk der Nederlanden, de nazaten van de daar geïnterneerde en omgekomen gevangenen tijdens 40-45 en de betrokken burgers. De geschiedenis leert inmiddels dat van een traditionele biedingsprocedure alleen notarissen en advocaten wijzer worden en gaan de juridische veldslagen die volgen de gemeenschap opnieuw tonnen kosten, (o.a. de gemeente Haaren: ruim 300.000 euro, Zorginstelling Cello, onbekend.) “

De Stichting vraagt de provincie om samen met haar te onderzoeken of zij het economisch recht van Haarendael kan krijgen en het juridisch recht bij Cello blijft.

