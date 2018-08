'Onze melk verdwijnt niet meer in een anonieme plas': boer Guus apetrots op eigen zuivelfabriekje

UDENHOUT - Guus van Roessel is de eerste melkveehouder met een eigen fabriek. Op zijn biologische boerderij in Udenhout draait sinds kort een mini-zuivelfabriek die de melk van zijn koeien rechtstreeks geschikt maakt voor consumptie. 'De keten wordt verkort, de melk blijft puur en is langer houdbaar.'

De koeien van Guus van Roessel zijn er al aan gewend om zelf de robot in te stappen als ze gemolken willen worden. De schoonmaak van de stallen en ook de verdeling van het voer gebeurt op De Dobbelhoeve met speciale robots. Maar net als op andere melkveebedrijven kwam tot voor kort ook hier om de paar dagen een tankwagen langs om de opgeslagen melk te transporteren naar de fabriek. "Die opslag en ook het transport is nu niet meer nodig," zegt Guus van Roessel. "We hopen dat er daardoor ook meer voor ons overblijft."









'Trots op het ambacht'

Maar dat financiële gewin is voor de Udenhoutse boer niet de enige reden voor de mini-zuivelfabriek. "Het zorgt ervoor dat ik nog trotser ben op mijn product en op mijn ambacht als boer. Onze melk verdwijnt niet meer in een anonieme plas, maar is in de winkel te herkennen als ons eigen product, inclusief datum van bottelen en houdbaarheid."

De melk krijgt een hittebehandeling om eventuele bacteriën te doden en gaat dan volvet de fles in. Het automatiseringsproces in de fabriek maakt het mogelijk om de melk te onderscheiden in bijvoorbeeld eiwit- en vetgehalte en smaak. "We werken met familielijnen, dus wat ik hier nu in mijn handen hou is een fles melk van Cootje en haar zussen. Als die melk je bevalt, kun je via een webcam op onze site zelfs volgen wanneer ze gemolken wordt en dan ligt die melk 24 uur later in de supermarkt."

Eigen merknaam

'Mijn melk'. Onder die merknaam is de melk van de Doppelhoeve vanaf 9 september te koop bij Albert Heijn.