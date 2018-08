Jongen opgepakt in trein na bedreiging met stroomstootwapen

HELMOND - De politie heeft woensdag een jongeman aangehouden nadat hij in een trein had gedreigd met een stroomstootwapen. Dat gebeurde bij station Brouwhuis in Helmond. Het treinverkeer werd tijdelijk stilgelegd.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Ook de aanleiding is nog onbekend. De jongen is meegenomen naar het politiebureau.