Iedereen verklaart Brian Bogers voor gek, maar hij hoopt na rampzalig jaar op debuut in eigen land

EINDHOVEN - Terwijl Jeffrey Herlings hard op weg is naar de wereldtitel in de MXGP en Glenn Coldenhoff iedere race keurig presteert in de koningsklasse van de motorsport werkt Brian Bogers hard aan zijn herstel. De motorcrosser raakte bij een promotiedag geblesseerd en zijn debuutjaar werd daardoor 'rampzalig'. De bank is echter inmiddels ingeruild voor de motor. Zelf hoopt hij op 16 september tijdens de Grand Prix in Assen aan de start te staan.

"Het gaat allemaal goed", zegt Bogers over zijn herstel. "Het is allemaal wat stijfjes, het is wat stroef. Maar dat is niet gek na acht maanden op de bank zitten. Ik ben nu volop aan het opbouwen en ik heb eigenlijk niks te klagen."

De Eindhovenaar zit inmiddels weer twee weken op zijn motor, met nog een paar races te rijden is een debuut dit seizoen dan ook niet uitgesloten. Zelf heeft hij een cirkeltje op de kalender gezet bij 16 september. "Ik ga wel proberen om Assen te halen. Iedereen verklaart me voor gek, maar het is niet onmogelijk. Het doel is er in ieder geval."

Tekst gaat verder onder de Instagram-post van Bogers.

'Niet te hard van stapel'

Bogers wil heel graag, maar hij is zich er ook van bewust dat hij voorzichtig moet zijn. "Het is de tweede week dat ik weer aan het rijden ben. De eerste week hebben we rustig aan gedaan. Je moet ook niet te hard van stapel lopen. Je moet niet drie stappen vooruit zetten om er daarna twee terug te zetten. Maar na de eerste week had ik geen last. Nu in de tweede week gaan we verder opbouwen."

Het is de bedoeling dat Bogers deze week vijf keer gaat trainen. "Na dinsdag en woensdag probeer ik ook donderdag, zaterdag en zondag nog op de motor te zitten. De trainingen worden nu ook zwaarder en langer. Het is de bedoeling om deze week nog twee keer 35 minuten vol gas te geven. Het is zwaar, maar we doen het ergens voor. Zo kunnen we ook kijken of ik een racedag vol kan houden."

LEES OOK: MXGP-droom van Brian Bogers is voorlopig een nachtmerrie: 'Rampzalig jaar'

Debuut

Begin augustus was Bogers in Lommel en liep hij rondom het circuit. Dat gaf hem een goed gevoel. Het beste gevoel moet in Assen komen, als hij voor eigen fans kan debuteren in de MXGP-klasse. "Dat zou zeker mooi zijn. Misschien ben ik dan fysiek nog niet honderd procent. Maar ik hoop dat de mensen me dan helpen, dat ze me extra energie geven."

En mocht de 21-jarige Eindhovenaar drie dagen voor zijn verjaardag toch niet kunnen rijden in Assen, dan krijgt hij twee weken later in Italië alsnog een kans op zijn MXGP-debuut. "Dan ben ik er zeker bij."